Студия Frogwares сообщила о переносе выхода хоррора в лавкрафтовском стиле The Sinking City 2. Релиз планировался до конца 2025, однако из-за сложившейся обстановки в мире команда решила отложить премьеру до более благоприятного периода, ориентировочно до первой половины 2026 года, при условии отсутствия дальнейших сложностей.

Разработчики объясняют задержку не только техническими и организационными трудностями, но и сменой жанра. The Sinking City 2 станет их первым полноценным хоррором с элементами выживания, в отличие от предыдущих проектов, таких как Sherlock Holmes Chapter One, которые представляли собой детективы с незначительными элементами экшена. Разработчики стремятся к максимальному качеству, что требует дополнительного времени.

Вместе с новостью о переносе, студия опубликовала несколько новых скриншотов. Многие из них визуально перекликаются с ремейками Resident Evil и Silent Hill, как в плане ракурсов камеры, так и в дизайне элементов интерфейса, включая карту.

Напомним, что первая The Sinking City вышла в 2019 году. Игра была встречена критиками достаточно сдержанно, однако завоевала популярность среди игроков. После релиза Frogwares расторгла отношения с издательством Nacon и вернула себе полные права на интеллектуальную собственность.