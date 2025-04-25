Студия Unknown Worlds впервые показала, как будет выглядеть Subnautica 2 в игре. Видео, опубликованное разработчиками, не только дало возможность взглянуть на ранний билд продолжения популярной подводной выживалки, но и обозначило ключевые этапы на пути к запуску в раннем доступе, запланированному на конец 2025 года.

Subnautica 2 станет третьей игрой во вселенной — после оригинала 2018 года и самостоятельного дополнения Below Zero, вышедшего в 2021 году. Хотя проект был официально анонсирован ещё в 2022 году, до недавнего времени поклонники видели лишь кинематографический трейлер, вышедший в октябре прошлого года. И вот теперь — первые реальные кадры геймплея.

Новый мир, кооператив и загадочные существа

В свежем ролике под названием Road to Early Access ведущий геймдизайнер проекта Энтони Галлегос рассказал о грядущих нововведениях и показал краткие фрагменты игрового процесса. На экране можно заметить участки нового мира, в том числе эквивалент начальной зоны Safe Shallows из первой части — теперь на совершенно иной планете. Камера также пролетает по подземной биолюминесцентной пещере и демонстрирует несколько новых подводных обитателей.

В кадре появляется странное существо с веерообразным хвостом, неуклюже передвигающееся по морскому дну, и крупная рыба, боднувшая камень. Также можно увидеть кооперативное плавание двух игроков и элементы строительства базы — подтверждение, что мультиплеер станет важной частью продолжения.

Разработчики подчёркивают, что это ещё очень ранняя версия игры: визуальные и геймплейные элементы будут дорабатываться и расширяться. Однако уже сейчас можно оценить атмосферу и направление, в котором движется проект.

Ранний доступ: запуск в этом году, развитие — на годы

Хотя точная дата релиза пока не объявлена, известно, что Subnautica 2 выйдет в раннем доступе позже в 2025 году на ПК (Steam и Epic Games Store) и Xbox Series X|S, а также войдёт в каталог Game Pass. По словам Unknown Worlds, начальная версия будет включать кооперативный режим, несколько биомов, зачатки сюжетной линии, разнообразных существ и предметы для крафта.

Разработка будет активно продолжаться уже после релиза: студия планирует развивать игру в рамках раннего доступа в течение двух–трёх лет. Это значит, что с релизом базовой версии начнётся долгий путь расширения и шлифовки контента — как это было с оригинальной Subnautica.