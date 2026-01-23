Google Photos получил новую функцию Me meme, которая использует генеративный ИИ для создания мемов из фотографий пользователя. Инструмент доступен на Android и iOS через вкладку «Создать» и предлагает разные шаблоны для генерации контента.

Google Photos добавил инструмент Me meme для создания мемов из личных фотографий через генеративный ИИ

Функция работает на Android и iOS, доступна во вкладке «Создать» с выбором шаблонов

Photos расширяет возможности редактирования: от коллажей до анимации и ремикса фото в новых стилях

Google Photos давно перестал быть просто галереей или облачным хранилищем для фотографий и видео. За последние годы приложение сильно эволюционировало, предлагая обширные инструменты для редактирования и создания контента, которые позволяют улучшать собственные материалы. Photos умеет создавать коллажи, highlight-видео и даже оживлять снимки с помощью анимации. Можно даже делать ремиксы фотографий в новых стилях, придавая совершенно другой вид любимым моментам.

Новый инструмент для экспериментов

На этом фоне в Google Photos появилась новая функция, которую заметили в 9to5Google. Google представил инструмент Me meme на собственной странице поддержки Photos. Об этой возможности говорили раньше, её находили в коде приложения, но теперь она официально заработала. Это значит, что твоя фотопленка может генерировать бесконечное количество мемов для друзей, семьи и всего мира.

Как несложно догадаться, функция использует генеративный ИИ и предлагает разные шаблоны на выбор. Доступ к ней открывается через вкладку «Создать» в Google Photos, где должен появиться инструмент Me meme. Дальше выбираешь шаблон и фотографию — приложение сгенерирует мем.

Хотя этот инструмент подойдёт не каждому, приятно видеть, что Photos получает ещё одну возможность в свой арсенал. Конечно, в Google Photos полно других функций, которые можно полюбить, особенно если ты активно пользуешься экосистемой приложений и сервисов Google. Да, есть конкуренты, но пользователям часто сложно переключиться.





Функция Me meme уже доступна на Android и iOS, так что можешь попробовать прямо сейчас. Если давно не заглядывал в Photos, советую изучить все новые инструменты и возможности. Хорошая новость в том, что приложение — главный фокус команды, так что в течение года можно ждать ещё больше обновлений.