Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар» 2026 года, и главным триумфатором стала историческая драма с элементами вампирского мифа «Грешники» режиссёра Райана Куглера. Фильм получил рекордные 16 номинаций — это наибольшее количество номинаций за всю историю премии. Ранее рекорд удерживали «Титаник», «Ла-Ла Ленд» и «Всё о Еве», у которых было по 14 номинаций.

Фильм «Грешники» представлен практически во всех ключевых категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший оригинальный сценарий». Актёрский состав также не остался без внимания: Майкл Б. Джордан номинирован на «Лучшую мужскую роль», а Делрой Линдо получил свою первую в карьере номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана — спустя 50 лет работы в индустрии.

Фильм Пола Томаса Андерсона «One Battle After Another» получил 13 номинаций, а картина Йоргоса Лантимоса «Bugonia» была отмечена четырьмя. Неожиданностью стало попадание в категорию «Лучший фильм» проекта Apple — гоночного блокбастера «F1», что редко случается с развлекательными фильмами такого формата. Netflix, в свою очередь, получил сразу две номинации в главной категории за фильмы «Frankenstein» и «Train Dreams».

Также Netflix добился успеха в анимации: международный хит «KPop Demon Hunters» был номинирован как «Лучший анимационный фильм», а также в категории «Лучшая оригинальная песня».

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта. Ведущим вновь выступит Конан О’Брайен. Трансляция пройдёт в прямом эфире на телеканале ABC. Кроме того, объявлено, что начиная с 2029 года церемония будет транслироваться на YouTube.



