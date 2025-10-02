Fallout 76 прошла через тернии к звездам. После крайне неудачного запуска, когда игру критиковали все кому не лень из-за многочисленных ошибок и недоработок, ей удалось не только удержаться на плаву, но и превратиться в качественный онлайн-сервис. И вот, компания Bethesda Softworks объявила о полноценной интеграции с сериалом Amazon.

Вчера вечером был представлен Fallout 76: Burning Springs. Это бесплатное обновление добавит в RPG-экшен новую локацию — штат Огайо, новых противников, а также возможность повстречаться с Гулем, которого играет Уолтон Гоггинс. Его появление будет не просто эпизодическим: помимо уникальной сюжетной линии, персонаж подарит игроку свое фирменное оружие и предложит заняться охотой за наградой.

Журналистам уже удалось опробовать грядущее DLC. Представители IGN заявляют, что это самое масштабное расширение, которое когда-либо выходило для Fallout 76.

Выход Burning Springs запланирован на декабрь, практически одновременно с премьерой второго сезона сериала Fallout. Креативный директор проекта Джонатан Раш сообщил, что при создании нового контента Bethesda тесно сотрудничала с создателями телешоу.