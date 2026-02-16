Xiaomi представила на глобальном рынке компактную беспроводную колонку Xiaomi Bluetooth Speaker Essential — маленький влагозащищённый динамик с одним 1,5‑дюймовым драйвером 5 Вт, пассивным излучателем, аккумулятором 1000 мА·ч и заявленным временем работы до 10 часов. Производитель делает ставку на портативность, выдержку в уличных условиях и простое масштабирование звука через TWS и синхронизацию до 10 устройств.

Технические характеристики Xiaomi Bluetooth Speaker Essential

Динамик: 1,5‑дюймовый, 5 Вт + пассивный излучатель

Батарея: 1000 мА·ч, до 10 часов воспроизведения

Вес: около 200 граммов; размеры 9,8 × 4,6 × 13 см

Защита: IP66 (пыль и сильные струи воды)

Связь: Bluetooth 6.0; hands‑free через встроенный микрофон

Функции: TWS (стереопара), синхронизация при подключении до 10 устройств

Цвета: чёрный и зелёный

Интерфейсы: USB (поддержка использования как внешнего динамика для ПК/планшета)

По заявлениям Xiaomi, корпус покрыт тканевой сеткой и имеет антискользящий резиновый слой; порты защищены. Цена пока не объявлена и будет зависеть от региона продаж.

Чем отличается от конкурентов

На первый взгляд Xiaomi говорит на привычном для бюджетных портативных колонок языке: лёгкая конструкция, влагозащита и TWS. Но в паре деталей устройство выделяется — IP66 выше уровня многих «карманных» моделей (JBL Clip, Anker Soundcore Mini), а заявленный Bluetooth 6.0 выглядит как попытка подчеркнуть современность интерфейса там, где конкуренты обычно используют Bluetooth 5.x.

Что это даёт пользователю? Надёжность в уличных условиях и потенциально более стабильная передача сигнала. Чего нет — это серьёзной мощности и глубины басов: 5 Вт и 1,5‑дюймовый драйвер вряд ли смогут конкурировать с большими моделями Sony SRS‑XB или продвинутыми Soundcore по звуковой сцене и громкости.

Кому понравится эта колонка и кто проигрывает

Положительные стороны читаются просто: туристы, велосипедисты, люди, которым нужна лёгкая и выносливая колонка без забот о дождике или пыли, получат удобный инструмент. Тем, кто хочет «басы на всю» или домашний звук — это не выбор: аппарат ориентирован на мобильность, а не на аудиофильские запросы.





Проигрывают и те, кто ждёт прорывных функций — многодевайсовая синхронизация до 10 устройств звучит красиво на бумаге, но реальная практическая польза этой опции для большинства сомнительна; сложнее будет объяснить ценнику, если он окажется близок к более производительным конкурирующим моделям.

С коммерческой точки зрения Xiaomi продолжает заполнять нижний и средний ценовые сегменты широким ассортиментом аксессуаров. Устройство усиливает их линейку портативного звука без риска для основного бизнеса — если цена окажется конкурентной, колонка займёт место у покупателей, которым важнее стойкость и компактность, чем идеальный звук.

Прогноз

Если Xiaomi выставит разумную цену, модель будет востребована в сегменте «защищённых мини‑динамиков». В ином случае устройство рискует остаться ещё одной недорогой новинкой в длинной продуктовой линейке. Открытый вопрос — насколько полезен Bluetooth 6.0 в реальной жизни и смогут ли покупатели распознать преимущество перед Bluetooth 5.x у конкурентов.