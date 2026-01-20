Компания Xiaomi выпустила новые умные часы, разработанные специально для детей. Xiaomi Kids Watch оценены в 200 долларов и поступят в продажу с 27 января. Новинка ориентирована на безопасность, удобство общения и простоту использования и будет доступна в двух цветах: Star River Blue и Nebula Purple.

Часы получили необычный восьмиугольный корпус с откидным модулем камеры. Такая конструкция позволяет ребёнку легко переключаться между фронтальной и основной камерами, а анимированные эффекты делают взаимодействие более наглядным и интересным. Спереди установлена 5-мегапиксельная камера для видеозвонков и селфи, а на тыльной стороне расположена 8-мегапиксельная камера для съёмки повседневных моментов.

Устройство оснащено 1,75-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 × 450 пикселей. Внутри установлены 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища. Часы поддерживают быструю зарядку — до 50 процентов аккумулятор восполняется примерно за 30 минут. Встроенная батарея ёмкостью 740 мА·ч рассчитана на целый день работы, а при необходимости можно включить режим экономии энергии для увеличения автономности. Также заявлена водонепроницаемость на глубине до 20 метров.

Для отслеживания местоположения Xiaomi Kids Watch поддерживают системы GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Дополнительно реализовано позиционирование с точностью до этажа с использованием ИИ, позволяющее определить не только здание, но и конкретный уровень. Среди функций безопасности — геозоны, уведомления о прибытии в школу, история перемещений и экстренный вызов SOS одной кнопкой.

Часы поддерживают голосовые и видеозвонки, голосовые сообщения, а также детские версии WeChat и QQ. Встроенный модуль NFC позволяет использовать устройство как транспортную карту, пропуск или ключ для совместимых умных замков. Родители также могут связать часы с системой умного дома Xiaomi через голосового ассистента Xiao Ai.





В части здоровья и активности устройство предлагает мониторинг пульса и настроения, а также отдельную спортивную систему с 18 режимами активности, разработанными для школьников. Часы автоматически отправляют уведомления, если ребёнок попадает в зону с повышенным риском, связанным с водой.

Xiaomi заявляет о прохождении более 170 тестов на качество и безопасность, чтобы обеспечить прочность устройства и защиту детей. Также реализованы локальное шифрование данных, защищённая передача информации в облаке и расширенные настройки конфиденциальности.