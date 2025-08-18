Xiaomi официально запустила в продажу Smart Home Screen Max 27 в Китае. Несмотря на название, это не монитор, а смарт-дисплей, разработанный в первую очередь как центральный хаб для экосистемы умного дома Xiaomi. При этом он также может использоваться как большой экран для развлечений и некоторых рабочих задач.

Smart Home Screen Max 27 оснащён 27-дюймовым сенсорным антибликовым дисплеем с «бумажным» покрытием и разрешением 1920 × 1080 пикселей. Экран установлен на вращающейся и регулируемой по высоте подставке, а пять скрытых колёсиков в основании упрощают перемещение устройства.





Гаджет рассчитан на разные сценарии использования: музыку, караоке, фитнес и видеостриминг. К нему можно подключить караоке-микрофон Xiaomi MIJIA и превратить в полноценный джукбокс с отображением текста песен в реальном времени.

Для занятий спортом используется ИИ-система, которая с помощью визуального распознавания помогает корректировать движения. В числе партнёров по контенту — крупные стриминговые сервисы, включая iQIYI, Tencent Video и Youku. Кроме того, устройство может работать в качестве дополнительного дисплея для ПК, смартфонов или игровых консолей, таких как Nintendo Switch.





По части железа, Smart Home Screen Max 27 получил восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенного хранилища и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 9700 мА·ч, обеспечивающий более 13 дней в режиме ожидания. Среди портов есть HDMI 1.4, USB-A и USB-C. Встроенный голосовой помощник XiaoAI используется для управления умным домом, а также предлагаются динамические скринсейверы с питомцами.

Стоимость Smart Home Screen Max 27 составляет 3999 юаней (около 555 долларов). Устройство будет доступно в минималистичном белом цвете и поступит в продажу с 21 августа через онлайн-магазин Xiaomi и авторизованных ритейлеров в Китае. Первые покупатели смогут получить бонусы в виде аксессуаров MIJIA.



