Компания Xiaomi готовится к глобальному запуску своей новой оболочки HyperOS 3, основанной на Android 16. Однако вместе с этим стало известно, что целый ряд старых моделей — от бюджетных до флагманских — останется без крупного обновления.

Ранее компания опубликовала перечень смартфонов, которые получат HyperOS 3, а теперь появилась информация о тех, кто в этот список не вошёл.

Среди устройств Xiaomi, Redmi и POCO, не получающих обновление, значатся:

Xiaomi:

Xiaomi 11i, 12X, Mi 11 LE, 12 Lite, 11T, Mi 11 Lite NE, Mi 11X, Mi 11, Mi Mix Fold, Mix 4, Pad 5, Civi.

POCO:

POCO C71, C75, M6, C65, C51, C55, X5, X4 GT, M5, F4, F4 GT, M4.





Redmi:

Redmi A2, 12C, 12, Note 13, Note 12R, Note 12S, Note 12R Pro, Note 12.

HyperOS 3 в настоящее время проходит бета-тестирование на флагманских моделях, включая серию Xiaomi 15. Владельцы устройств из списка выше, к сожалению, останутся на прежних версиях Android и не смогут воспользоваться новыми возможностями HyperOS 3.