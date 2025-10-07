Зачастую версии смартфонов, предназначенные для разных стран, отличаются списком поддерживаемых LTE-диапазонов и вариантами расцветки, однако порой отличия более существенны. Инсайдеры сообщают, что глобальная версия Xiaomi 17 может быть хуже китайской в одном из важнейших аспектов для пользователей.

Как сообщает Xiaomitime, международная версия телефона получит аккумулятор емкостью 6330 мАч, в то время как китайская модель будет оснащена батареей на 7000 мАч. При этом мощность зарядного устройства останется прежней — 100 Вт.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда компания уменьшает время работы от батареи в глобальной версии флагманского смартфона. К примеру, оригинальный Xiaomi 15 имел аккумулятор на 5400 мАч, а в международной версии емкость аккумулятора была снижена до 5240 мАч. В остальном, никаких других изменений в характеристиках не ожидается.