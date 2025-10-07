Компания TCL анонсировала выпуск геймерского монитора под названием 27R94, разработанного специально для пользователей, обладающих мощными видеокартами. Этот новый монитор выделяется своим сочетанием высокого разрешения, моментального времени отклика, яркой mini-LED подсветки и эффектным дизайном, характерным для игровых устройств.

В мониторе используется 27-дюймовая панель с разрешением 3840×2160, частотой обновления до 165 Гц и временем отклика в 1 мс (GtG). Подсветка mini-LED, насчитывающая 2304 зоны затемнения, обеспечивает пиковую яркость до 1600 кд/м², согласно информации производителя. Устройство также совместимо с технологиями AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC.

На задней панели расположены порты HDMI и USB-C (с мощностью 90 Вт), USB-концентратор с портами Type-A и KVM-переключатель для удобства использования. Дополнительно, монитор оснащен декоративной RGB-подсветкой корпуса и функцией одновременного подключения к двум источникам сигнала с возможностью разделения экрана.

Информация о стоимости и дате поступления в продажу монитора TCL 27R94 пока не разглашается.