Xiaomi раскрыла подробности о своём долгожданном Bluetooth-трекере Xiaomi Tag. Устройство уже появилось в европейских листингах с подтверждённой ценой и позиционируется как альтернатива Apple AirTag. Xiaomi Tag использует Bluetooth и NFC и совместим как с сетью Apple Find My, так и с Google Find Hub.

Ранее информации о новинке было немного, однако Xiaomi France опубликовала детальные сведения об аксессуаре и его возможностях. Согласно этим данным, Xiaomi Tag работает от батарейки CR2032. Толщина устройства составляет около 7,2 мм, а заявленное время автономной работы — до одного года без замены элемента питания.

Трекер поддерживает Bluetooth 5.4 и NFC, но не оснащён модулем сверхширокополосной связи UWB. Именно по этой причине функции точного позиционирования, аналогичные тем, что есть у AirTag, здесь отсутствуют. При этом сообщается, что в будущем Xiaomi может выпустить версию с поддержкой UWB, однако сроки её появления пока не называются.

На сайте Xiaomi France указана стартовая цена €17,99 за один трекер и €59,99 за набор из четырёх устройств. Точная дата начала продаж пока не объявлена. По слухам, официальный запуск Xiaomi Tag может состояться одновременно с презентацией смартфонов Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, а также планшетов Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro, предположительно перед выставкой MWC 2026 в начале марта.