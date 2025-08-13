Компания Vivo анонсировала премьеру новой гарнитуры смешанной реальности — Vivo Vision Exploration Edition, которая состоится 21 августа в Китае. Это будет второе MR-устройство от известного бренда Android после представленной в 2023 году HTC XR Elite.

Лёгкий корпус и расширенные возможности

Vivo Vision позиционируется как гарнитура смешанной, а не виртуальной реальности — она объединяет реальное изображение с цифровыми наложениями. Вес устройства составит около 380 граммов, что заметно легче Apple Vision Pro (650 г) и сопоставимо с наушниками AirPods Max. Такое решение снизит нагрузку на нос и голову при длительном использовании.

Фронтальная панель оснащена как минимум шестью камерами или датчиками, обеспечивающими точный passthrough-режим и более глубокое погружение в MR-среду.

Флагманская начинка и интеграция со смартфонами Vivo

Гарнитура построена на процессоре Qualcomm и относится к сегменту премиальных MR-устройств. Она поддерживает отслеживание взгляда и жестовое управление руками — функциональность, доступную пока немногим моделям на рынке.

Особое внимание уделено интеграции с экосистемой Vivo, в частности с готовящимся к релизу X200 Ultra. Панорамные снимки, сделанные на этот смартфон, можно будет просматривать в формате пространственного видео через Vivo Vision.

Ограниченный выпуск и тестовые сессии

Так как версия носит статус «Exploration Edition», она не поступит в массовую продажу в 2025 году. После презентации пользователи смогут записаться на тестовые сессии в фирменных магазинах Vivo, чтобы оценить устройство и оставить обратную связь для улучшения будущих моделей.



