Google может отказаться от бренда Nest в будущих умных колонках. Одним из неожиданных моментов августовского мероприятия Made by Google стало краткое появление неанонсированного динамика. Компания до сих пор официально о нём не рассказывала, но свежая утечка раскрыла его предполагаемое название и одну из функций.

Google Home Speaker вместо Nest

Согласно разбору APK версии 3.41 приложения Google Home для Android, проведённому 9to5Google, новое устройство может называться Google Home Speaker. В коде также нашлись намёки на поддержку 360-градусного звука. Это подтверждает предположения, поскольку показанный в августе динамик имел сферический дизайн, напоминающий Apple HomePod Mini.

Ребрендинг Nest Aware

Утечка указывает не только на смену названия самой колонки, но и на глобальные изменения в сервисах компании. Подписка Nest Aware может быть переименована в Google Home Premium, а расширенная версия Nest Aware Plus — в Google Home Premium Advanced. Последнее название эксперты уже назвали неудачным, но именно такие строки были обнаружены в коде. Всё это повышает вероятность того, что «Google Home Speaker» действительно станет официальным именем устройства, а не временным обозначением.

Почему Google возвращается к бренду Home

Выбор названия Google Home Speaker может показаться слишком простым и даже банальным, однако решение логично с точки зрения узнаваемости бренда. Несмотря на популярность умных камер Nest, брендGoogleзначительно сильнее и ближе широкой аудитории, особенно среди пользователей, которые не следят за технологиями глубоко.





Главным фактором для покупателей всё равно станет качество звучания и набор функций. В связке с именем Google это способно обеспечить устройству куда большее внимание и коммерческий успех, чем продолжение использования бренда Nest.

Таким образом, предстоящий Google Home Speaker может стать началом новой линейки умных колонок под брендом Google и сигнализировать об окончательном уходе от марки Nest.



