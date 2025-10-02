Впервые с 2020 года Google представил обновленную версию своих умных колонок, представив модель под названием Home Speaker. Это компактное устройство, выделяющееся своим ярким дизайном, работает на базе нейросети Gemini и предназначено для управления системой умного дома.

На презентации Google не сообщила точные размеры устройства, однако, исходя из рекламных материалов, можно предположить, что оно немного больше, чем «Яндекс Станция Мини 3 Про». Корпус колонки обшит перфорированной тканью, а в нижней части находится светодиодное кольцо, отображающее текущий статус и выполняемые команды.

Производитель заявляет о всенаправленном звучании устройства (мощность динамиков не уточняется) и возможности объединения двух колонок в стереопару. Благодаря поддержке протоколов Matter и Thread, колонка способна функционировать как хаб для управления устройствами умного дома.

На презентации был сделан акцент на интеллектуальных функциях. Вместо Google Assistant в колонке используется нейросеть Gemini for Home, которая позволяет вести беседы на различные темы и выполнять многоступенчатые команды.

Среди прочих преимуществ Home Speaker Google отмечает наличие физической кнопки для отключения микрофонов, а также возможность беспроводного подключения двух колонок к Google TV Streamer для создания эффекта объемного звучания.





Продажи Home Speaker в черном, бежевом, зеленом и красном цветах начнутся весной 2026 года. Стоимость колонки в США составит 99 долларов (8 070 руб.), а цена подписки на Google Gemini для использования расширенного списка возможностей нейросети стартует с отметки в 10 долларов (815 руб.) за месяц.