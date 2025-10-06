После недавних анонсов будущее Google Home выглядит убедительнее, чем когда-либо. Компания не просто обновляет интерфейс и улучшает функции — она переосмысляет экосистему умного дома, делая ставку на искусственный интеллект Gemini.

Новый Google Home и переход на Gemini

Приложение Google Home получило редизайн с упрощённой навигацией и обновлённой логикой управления устройствами. Но главный шаг — замена Google Assistant на Gemini во всех умных колонках Google, включая оригинальный Google Home.

Gemini также интегрируется с камерами Nest, добавляя улучшенный поиск видео, интеллектуальные уведомления и персонализированные ответы на запросы пользователей. По сути, это не просто апдейт, а новая ступень развития всей экосистемы Google Home.

Прецедент для индустрии

Google делает то, чего пользователи давно ждут: поддерживает устройства, выпущенные почти десять лет назад. Такое обновление ретроактивно для всей линейки умных колонок и камер задаёт важный стандарт для всей отрасли.

На фоне шуток про «кладбище сервисов Google» компания демонстрирует редкий пример долгосрочной ответственности. С учётом 7-летней политики обновлений для смартфонов Pixel, именно Google сегодня делает самые смелые обещания по поддержке техники.





Больше устройств и доступных решений

Не менее важно, что Google расширяет экосистему партнёров. Вместе с Walmart компания готовит новые камеры по цене от $23 — почти в четыре раза дешевле самых доступных моделей Nest.

При этом Google будет обрабатывать и хранить видео, что снимает вопросы безопасности и снижает риск утечки данных. Это открывает путь другим брендам, которые смогут подключаться к Google Home с тем же уровнем интеграции.

Gemini как двигатель умного дома

В последние годы индустрия говорила об ИИ больше, чем реально его применяла. Теперь Google показывает, как это должно работать. Gemini объединяет естественную обработку речи и доступ к огромному массиву данных, превращая взаимодействие с техникой в диалог.

На примере камер — ИИ анализирует события, формирует описательные уведомления, а при необходимости способен ответить пользователю, что именно произошло в кадре.

Вне камер Gemini также улучшает голосовое управление умным домом: команды выполняются точнее, быстрее и позволяют объединять несколько действий в один сценарий. Это решает старые проблемы Google Assistant и повышает ценность будущих устройств Home.

Возвращение к обещаниям 2016 года

Когда Google впервые представила Google Home и Assistant на конференции I/O в 2016 году, компания говорила о «умном доме, который понимает пользователя». Сейчас, спустя почти десять лет, это обещание наконец становится реальностью.

Пока многие функции доступны в режиме раннего доступа, но направление ясно: Google превращает Home в более зрелую, надёжную и связанную экосистему. И если всё пойдёт по плану, именно Gemini станет основой умного дома следующего поколения.