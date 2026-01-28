Компания Sennheiser представила две новые модели наушников с разъёмом USB-C, ориентированные на пользователей, которые хотят отказаться от встроенных литий-ионных аккумуляторов, сложных в переработке. Обе новинки получили U-образную настройку звучания с акцентом на низкие частоты и оснащены встроенными микрофонами для звонков.

Речь идет о внутриканальных CX 80U и полноразмерных HD 400U, предназначенных для смартфонов и других устройств с USB-C-подключением. Эти модели являются проводными аналогами версий с разъёмом 3,5 мм — CX 80S и HD 400S. Обе поддерживают воспроизведение цифрового аудио с параметрами до 24 бит и 96 кГц, что позволяет избежать сжатия звука, характерного для беспроводной передачи по Bluetooth с использованием кодеков SBC или AAC.

Обе модели настроены по U-образной частотной характеристике с выраженными басами. По словам Sennheiser, HD 400U обладает более теплым звучанием, тогда как CX 80U предлагает более нейтральный характер.

HD 400U имеет диапазон частот от 18 Гц до 20 кГц, максимальный уровень звукового давления 120 дБ SPL и коэффициент гармонических искажений менее 0,5%. У CX 80U диапазон частот составляет от 17 Гц до 20 кГц, максимальный уровень — 119 дБ SPL, а уровень искажений также не превышает 0,5%.

Обе модели оснащены встроенным MEMS-микрофоном, размещенным на кабеле. Он рассчитан на диапазон частот от 100 Гц до 10 кГц и поддерживает вывод звука с параметрами 24 бита и 48 кГц.





Рекомендованная цена CX 80U составляет 39,95 доллара, а HD 400U — 99,95 доллара. Обе модели уже поступили в продажу.