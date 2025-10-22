Samsung официально представила гарнитуру Galaxy XR — первое устройство компании на базе новой платформы Android XR. Модель ориентирована на расширенную реальность и сочетает комфорт, мощное «железо» и развитые ИИ-возможности.

Комфорт и лёгкость

Galaxy XR весит около 545 граммов с мягкой лобной подушкой. Небольшой вес и сбалансированная конструкция позволяют использовать гарнитуру дольше без утомления. В комплект входит съёмный светозащитный экран, который блокирует внешнее освещение для лучшего погружения.

Искусственный интеллект Gemini

В центре системы — ИИ Gemini, встроенный прямо в Android XR. Он видит и слышит то же, что и пользователь, помогая в реальном времени — например, подсказывает дорогу в Google Maps, находит кафе поблизости или превращает обычные фото и видео в трёхмерные сцены. Функция Circle to Search работает в воздухе: достаточно обвести нужный объект пальцем.

Контент и совместимость

Galaxy XR поддерживает мобильные приложения Android и легко адаптирует их под XR-среду. Разработчики могут быстро переносить свои программы, делая их более интерактивными. Пользователям доступны VR-игры, фильмы, спортивные трансляции и другие пространственные развлечения.

Аппаратная часть

процессор Snapdragon XR2+ Gen 2

16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти

два Micro-OLED-дисплея с разрешением 3552×3840 пикселей

поле зрения — 109° по горизонтали и 100° по вертикали

частота обновления — от 72 до 90 Гц

отслеживание глаз и рук, разблокировка по радужке

автономность — до 2 часов работы и 2,5 часа видеопросмотра

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и поддержка Dolby Atmos

Для отслеживания движений и окружения используются шесть камер, датчики глубины и микрофоны.





Доступность и цена

Samsung Galaxy XR уже доступна в США и Южной Корее по цене $1 799,99. Контроллер продаётся отдельно за $249,99. Компания предлагает 24-месячную рассрочку и стартовый набор Explorer Pack, включающий подписки на Google AI Pro, YouTube Premium и эксклюзивный XR-контент.

Партнёрство с Google и Qualcomm

Гарнитура стала первым устройством, созданным на Android XR в сотрудничестве с Google и Qualcomm. Samsung рассматривает её не только как платформу для развлечений, но и как инструмент для бизнеса. В будущем компания планирует расширить линейку XR-устройств, включая лёгкие очки дополненной реальности