Samsung расширила свою линейку Moving Style, представив новый телевизор с акцентом на мобильность и универсальность использования. The Moving Style получил 27-дюймовый QHD-дисплей с частотой обновления 120 Гц, сенсорным управлением и встроенным аккумулятором.

Телевизор оснащён подставкой-ручкой, благодаря которой его можно легко переносить, ставить на любую поверхность и использовать без подключения кабелей. Это делает The Moving Style полностью беспроводным и портативным ТВ, одним из немногих подобных решений на рынке.

Тип панели Samsung не уточнила, но, судя по отсутствию упоминания OLED, вероятнее всего, используется LCD. Модель поддерживает HDR10+, оснащена стереодинамиками мощностью 10 Вт, поддерживает Dolby Atmos и Q-Symphony.

samsung the moving style wireless portable touchscreen tv 04 1 1920x1422 1
samsung the moving style wireless portable touchscreen tv 03 1 1920x1387 1

The Moving Style работает на Tizen OS, поддерживает Art Store для отображения картин, Google Cast, Apple AirPlay, а также Google Assistant. Устройство может выполнять функции SmartThings Hub и Matter Hub.


Из разъёмов есть один HDMI и два USB-C для подключения источников сигнала, передачи данных и зарядки, а также POGO-контакт для Slim Fit Cam. Поддерживаются Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и датчик движения. Время автономной работы — до трёх часов.

Стоимость The Moving Style в Южной Корее составляет около 1071 доллара. Уже открыт предзаказ на официальном сайте Samsung, однако сроки начала поставок пока не названы. Компания не исключает запуск модели на других рынках.


