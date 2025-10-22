Вместе с презентацией гарнитуры Galaxy XR компания Samsung неожиданно показала и другой носимый гаджет. Южнокорейский гигант работает над умными очками с искусственным интеллектом в сотрудничестве с производителями оправ Warby Parker и Gentle Monster, чтобы составить конкуренцию моделям Ray-Ban от Meta*. Об этом сообщил глава отдела по работе с клиентами Samsung Джей Ким в конце прямой трансляции.

«Мы также невероятно рады проекту умных очков с ИИ, которые создаём совместно с Google», — отметил Ким. «Мы сотрудничаем с двумя самыми прогрессивными брендами в сфере очков — Warby Parker и Gentle Monster — чтобы предложить устройства, которые органично впишутся в образ жизни пользователей».

Samsung намерена разделить направление на два сегмента. Совместно с Gentle Monster компания разрабатывает «модные» очки премиум-класса, ориентированные на тех, кто ценит стиль и эксклюзивность. Партнёрство с Warby Parker, напротив, направлено на создание более доступных моделей для широкой аудитории. В обоих случаях очки будут оснащены «передовыми» функциями искусственного интеллекта, разработанными вместе с Google.

Samsung заявила, что новые AI-очки обеспечат «стиль, комфорт и практичность» в повседневной жизни и станут частью Android XR-экосистемы. Судя по прототипу XR-очков Google, представленному в мае, устройство, скорее всего, получит экран на базе Gemini, отображающий уведомления, подсказки приложений, музыку или пошаговую навигацию. Не исключено наличие встроенной камеры, микрофона и динамиков.

Компания пока не показала дизайн новинки и не назвала сроков релиза. Однако Samsung предстоит серьёзная конкуренция с Meta*, чьи Ray-Ban очки уже успели завоевать рынок. Недавно Meta* представила новую модель Ray-Ban Display с встроенным экраном для полноценного XR-опыта.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.