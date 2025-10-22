Журналист Mashable протестировал гарнитуру Samsung Galaxy XR (Project Moohan) и поделился первыми впечатлениями. Устройство поразило комфортом, дисплеем и возможностями ИИ, но оставило один главный вопрос — зачем оно нужно.

Что такое Galaxy XR

Galaxy XR — это гибрид VR-, AR- и XR-устройства с поддержкой 8K-видео, пространственного звука и искусственного интеллекта Gemini. Модель стоит $1 799,99 — вдвое дешевле Apple Vision Pro, но дороже Quest 3. Гарнитура работает на новой платформе Android XR, созданной Samsung и Google.

Adam Doud / Mashable Adam Doud / Mashable

Первое впечатление: удобно, технологично, но неясно зачем

Тестовый сеанс прошёл в Нью-Йорке под руководством представителя Samsung. По словам обозревателя, Galaxy XR оказалась самой удобной из всех гарнитур, что он пробовал: вес — 545 граммов, ремень регулируется, а отдельный аккумулятор подключается кабелем и помещается в карман.

Внутри установлены два micro-OLED-дисплея с разрешением 3552×3840 пикселей, обеспечивающие 8K HDR-видео. Через камеры и сенсоры доступен режим passthrough — пользователи видят окружающую среду в реальном времени, взаимодействуя с ней жестами. Основные команды выполняются щипковыми и ладонными движениями, можно перемещать окна, открывать приложения и даже подключать клавиатуру с мышью.

Adam Doud / Mashable Adam Doud / Mashable Adam Doud / Mashable Adam Doud / Mashable

Пространственный контент и возможности Gemini

Главная фишка гарнитуры — «spatializing» контента с помощью ИИ. В Google Photos любой снимок можно превратить в трёхмерную сцену, а Gemini даже раскрашивает и «оживляет» старые фотографии. Эффект впечатляет, хотя временами выглядит немного искусственно.





На YouTube пользователи могут редактировать ролики, добавлять надписи и эмодзи, а также загружать их как обычное или пространственное видео. ИИ способен конвертировать и чужие 2D-ролики, но пока с огрехами: в некоторых сценах, например, с развевающимися волосами, система ошибалась с глубиной.

Ограничения и нерешённые задачи

По данным Samsung, на старте Galaxy XR рассчитана на стационарное использование — сидя, без возможности перемещения, как у Vision Pro. Это значит, что нельзя закреплять виртуальные окна по дому или использовать гарнитуру в пути.

Adam Doud / Mashable

Другой минус — нехватка нативного контента. Большинство приложений в Google Play будут просто отображаться в 2D, а пространственные версии появятся позже. Gemini временно компенсирует этот пробел, но полностью заменить полноценный XR-контент не сможет.

Главный вопрос: зачем?

После демонстрации журналист признался, что так и не понял, зачем массовому пользователю нужна такая гарнитура. «Что я смогу делать в ней такого, чего не могу на компьютере или телефоне?» — спрашивает он. По его мнению, без уникальных сценариев использования Galaxy XR рискует повторить судьбу большинства VR-шлемов: технологически блестящих, но лишённых «убойного» приложения.

Adam Doud / Mashable

Тем не менее Samsung и Google могут изменить ситуацию, если сумеют доказать, что XR способен стать новой привычной платформой. Пока же Galaxy XR остаётся впечатляющей демонстрацией технологий — и устройством, которое ищет свою цель.