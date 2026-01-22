Вместе со смартфоном Neo 8, Realme официально выпустила беспроводные наушники Buds Air8. Новинка оценена в 299 юаней (примерно 41 доллар).

Realme Buds Air8 доступны в трёх цветах: чёрном, золотом и фиолетовом. Наушники получили активное шумоподавление глубиной до 55 дБ, которое охватывает частоты до 5000 Гц и рассчитано на более эффективное подавление низких и средних шумов. Также предусмотрены режим ANC и система шумоподавления для звонков на базе шести микрофонов, чтобы голос звучал чище даже в шумной обстановке.

За звук отвечает двухдрайверная схема 11 мм + 6 мм. Наушники поддерживают стандарт Hi-Res Audio Wireless и кодек LHDC 5.0 для передачи аудио без потерь, делая упор на более детализированное и объёмное звучание. Для игр предусмотрен режим с ультранизкой задержкой 45 мс. Среди дополнительных функций заявлены AI-перевод в реальном времени и AI-перевод звонков.

Автономность Realme Buds Air8 достигает до 58 часов с учётом зарядного кейса при выключенном шумоподавлении. Также наушники получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP55, что делает их подходящими для повседневного использования.