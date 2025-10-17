Компания itel расширила линейку аудиоустройств, представив новые полностью беспроводные наушники Rhythm Echo. Бренд, известный своими доступными и надёжными гаджетами, нацелил модель на пользователей, которым важны длительное время автономной работы, стильный дизайн и стабильное качество звучания.

Наушники Rhythm Echo получили современный изогнутый дизайн, лёгкий корпус и компактный кейс, что делает их удобными для повседневного использования. За чистоту голоса во время звонков отвечают четыре микрофона с системой ENC (Environmental Noise Cancellation), эффективно подавляющей фоновые шумы.

Модель оснащена 10-миллиметровыми динамическими драйверами, обеспечивающими сбалансированное звучание с чёткими высокими частотами и насыщенным басом. Любителям игр и видео понравится режим с низкой задержкой в 45 мс, который улучшает синхронизацию звука и изображения. Поддержка Bluetooth 5.3 гарантирует стабильное соединение и экономию энергии.

Через порт Type-C наушники обеспечивают до 50 часов общего времени работы, а быстрая зарядка за 10 минут добавляет примерно два часа прослушивания. Кроме того, есть поддержка голосового помощника с ИИ и сенсорное управление для управления музыкой и звонками без телефона.

Защита от влаги по стандарту IPX4 делает Rhythm Echo подходящими для занятий спортом и прогулок.





Цена itel Rhythm Echo составляет примерно 14 долларов. Наушники доступны в двух цветах — Lurex Black и Midnight Blue — и сопровождаются годовой гарантией. Продажи уже стартовали.