Компания Vivo официально представила новые полностью беспроводные наушники Vivo TWS 5 вместе с флагманской серией смартфонов X300 и планшетом Vivo Pad 5e. Новинка вышла сразу в двух версиях — стандартной TWS 5 и продвинутой TWS 5 Hi-Fi, отличающихся лишь поддерживаемыми аудиокодеками.

Обе модели оснащены 11-миллиметровыми динамическими драйверами и поддерживают технологию deepX 4.0, обеспечивающую объёмное стереозвучание. Наушники получили сертификат Hi-Res Audio, что гарантирует высокое качество воспроизведения.

Главное различие между версиями заключается в поддерживаемых кодеках: стандартная модель поддерживает LDAC, AAC, SBC и LC3, тогда как Hi-Fi-вариант добавляет поддержку LHDC, сохранив все остальные.

В наушниках установлены по три микрофона, что обеспечивает работу системы активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 60 дБ и средней глубиной подавления около 28 дБ. Технология искусственного интеллекта улучшает качество голосовых вызовов. Подключение осуществляется по Bluetooth 5.4 с дальностью действия до 10 метров и минимальной задержкой в 42 мс. Корпус наушников выполнен в классическом форм-факторе с «ножкой» и имеет защиту IP54 от пыли и влаги.

Автономность впечатляет: до 12 часов работы самих наушников и до 48 часов с подзарядкой от кейса. Vivo также добавила функцию голосового перевода, поддерживающую несколько языков, включая китайский, английский, корейский и французский.





Среди других особенностей — сенсорное управление, частотный диапазон 16 Гц-48 кГц и поддержка мультиподключения к нескольким устройствам одновременно.

Стоимость Vivo TWS 5 в Китае составляет 399 юаней (около 56 долларов США), а версия TWS 5 Hi-Fi обойдётся в 499 юаней (примерно 70 долларов США).