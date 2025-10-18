После того как Samsung получила заказы от Apple и Tesla на производство полупроводников, южнокорейская компания, по сообщениям СМИ, заключила контракт с Hyundai Motor Company. Теперь Samsung Foundry займётся выпуском чипов для автомобилей Hyundai, что стало отличной новостью для компании, переживавшей трудности в полупроводниковом бизнесе в последние годы.

Согласно данным ZDNet Korea, Samsung Foundry получила заказ на изготовление 8-нм чипов, разработанных Hyundai собственными силами. Этот чип предназначен для систем автономного вождения. Разработка, как утверждается, завершится к 2028 году, а серийное производство начнётся в 2030 году.

Ранее сообщалось, что Hyundai также планирует использовать 5-нм чипы, которые будет производить Samsung, для автономного вождения, но этот проект, по слухам, перенесён на следующий год. Эти более продвинутые чипы предназначены исключительно для премиальных автомобилей, в частности моделей бренда Genesis.

Выбор Hyundai в пользу 8-нм технологии объясняется её балансом между производительностью и себестоимостью. Эти чипы будут применяться в автомобилях марок Genesis, Hyundai и Kia, тогда как 5-нм решения останутся прерогативой люксового сегмента.

Samsung Foundry уже несколько лет пытается конкурировать с тайваньской TSMC, но за последние 3-4 года потеряла ряд крупных клиентов, включая Nvidia и Qualcomm. Теперь компания стремится вернуть доверие рынка, делая ставку на производство по 2-нм техпроцессу.





По данным инсайдеров, Samsung уже отправила Qualcomm тестовые образцы чипов. Если американский производитель останется доволен качеством и стабильностью версии Snapdragon 8 Elite Gen 5, изготовленной Samsung, массовый выпуск может начаться уже в следующем году — и эти чипы, вероятно, будут использоваться в некоторых моделях Galaxy.

Впрочем, Samsung не намерена полагаться исключительно на заказы для смартфонов. В последнее время компания активно расширяет портфель клиентов, получая заказы на производство чипов для ИИ-компаний (таких как Preferred Networks, Rebellions и Tenstorrent), производителей автомобильной электроники (включая Valens Semiconductor) и автоконцернов вроде Hyundai и Tesla.