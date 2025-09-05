Компания Luna анонсировала глобальный запуск смарт-кольца нового поколения Luna 2.0. Устройство оснащено системой LifeOS — интеллектуальным слоем, который превращает биометрические данные в персонализированные рекомендации в реальном времени. Продажи стартовали по цене $300/£300, а версия с футляром для быстрой зарядки обойдётся в $329/£329. Предзаказы оформили пользователи из более чем 70 стран, а с октября устройство появится и на Amazon.

LifeOS: от трекера к интеллектуальной системе

LifeOS создана для анализа взаимодействия тела, разума и окружающей среды, выходя за рамки традиционного мониторинга показателей. Это первая система подобного уровня, которая объединяет биомаркеры, циркадные ритмы, привычки и поведенческие данные, включая активность в мессенджерах и повседневные рутины.





Индивидуальные циркадные рекомендации: система учитывает внутренние биоритмы пользователя и помогает распределять нагрузку в течение дня.

Контекстная адаптация: алгоритмы подстраиваются под образ жизни и привычки.

Открытая архитектура: поддержка дополнительных источников данных.

Масштабная база: LifeOS обучена на более чем миллиарде событий сна.

Автономность: аккумулятора хватает более чем на 21 день, а новая зарядная станция делает устройство одним из самых выносливых на рынке.

Возможности Luna 2.0

Смарт-кольцо работает на базе усовершенствованного движка Luna AI 2.0 и получает новые функции для здоровья и фитнеса:

Оценки состояния в реальном времени — показатели сна, активности и восстановления с персональными рекомендациями.

— показатели сна, активности и восстановления с персональными рекомендациями. Ассистент Luna AI 2.0 — анализирует привычки и предлагает советы по сну, тренировкам и управлению энергией.

— анализирует привычки и предлагает советы по сну, тренировкам и управлению энергией. Расширенный фитнес-трекер — поддержка тренировок с учётом зон пульса, уровня нагрузки и расхода калорий.

— поддержка тренировок с учётом зон пульса, уровня нагрузки и расхода калорий. Фертильность и цикл — алгоритмы выявляют физиологические изменения и помогают точнее прогнозировать фазы цикла.

— алгоритмы выявляют физиологические изменения и помогают точнее прогнозировать фазы цикла. Мониторинг стресса — анализ ЧСС, температуры и восстановления.

— анализ ЧСС, температуры и восстановления. Оптимизация нагрузок — рекомендации для тренировок с учётом восстановления организма.

— рекомендации для тренировок с учётом восстановления организма. Углублённая аналитика сна — отслеживание фаз, эффективности, дыхательных параметров и нарушений.

Глобальный запуск и планы Luna

Luna 2.0 уже получила заказы из 70+ стран. Компания расширяет сеть ритейлеров и дистрибьюторов для ускорения поставок и сервиса. Впервые концепт был представлен на CES 2025, а официальный международный релиз прошёл на выставке IFA в Берлине. Европа названа ключевым рынком для компании.





Основатель Luna Амит Кхатрі отметил:

«Luna 2.0 — это шаг вперёд для носимых устройств. С LifeOS мы переходим от пассивного трекинга к активной помощи, которая улучшает решения о здоровье, восстановлении и продуктивности».