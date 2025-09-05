Компания Luna анонсировала глобальный запуск смарт-кольца нового поколения Luna 2.0. Устройство оснащено системой LifeOS — интеллектуальным слоем, который превращает биометрические данные в персонализированные рекомендации в реальном времени. Продажи стартовали по цене $300/£300, а версия с футляром для быстрой зарядки обойдётся в $329/£329. Предзаказы оформили пользователи из более чем 70 стран, а с октября устройство появится и на Amazon.
LifeOS: от трекера к интеллектуальной системе
LifeOS создана для анализа взаимодействия тела, разума и окружающей среды, выходя за рамки традиционного мониторинга показателей. Это первая система подобного уровня, которая объединяет биомаркеры, циркадные ритмы, привычки и поведенческие данные, включая активность в мессенджерах и повседневные рутины.
- Индивидуальные циркадные рекомендации: система учитывает внутренние биоритмы пользователя и помогает распределять нагрузку в течение дня.
- Контекстная адаптация: алгоритмы подстраиваются под образ жизни и привычки.
- Открытая архитектура: поддержка дополнительных источников данных.
- Масштабная база: LifeOS обучена на более чем миллиарде событий сна.
- Автономность: аккумулятора хватает более чем на 21 день, а новая зарядная станция делает устройство одним из самых выносливых на рынке.
Возможности Luna 2.0
Смарт-кольцо работает на базе усовершенствованного движка Luna AI 2.0 и получает новые функции для здоровья и фитнеса:
- Оценки состояния в реальном времени — показатели сна, активности и восстановления с персональными рекомендациями.
- Ассистент Luna AI 2.0 — анализирует привычки и предлагает советы по сну, тренировкам и управлению энергией.
- Расширенный фитнес-трекер — поддержка тренировок с учётом зон пульса, уровня нагрузки и расхода калорий.
- Фертильность и цикл — алгоритмы выявляют физиологические изменения и помогают точнее прогнозировать фазы цикла.
- Мониторинг стресса — анализ ЧСС, температуры и восстановления.
- Оптимизация нагрузок — рекомендации для тренировок с учётом восстановления организма.
- Углублённая аналитика сна — отслеживание фаз, эффективности, дыхательных параметров и нарушений.
Глобальный запуск и планы Luna
Luna 2.0 уже получила заказы из 70+ стран. Компания расширяет сеть ритейлеров и дистрибьюторов для ускорения поставок и сервиса. Впервые концепт был представлен на CES 2025, а официальный международный релиз прошёл на выставке IFA в Берлине. Европа названа ключевым рынком для компании.
Основатель Luna Амит Кхатрі отметил:
«Luna 2.0 — это шаг вперёд для носимых устройств. С LifeOS мы переходим от пассивного трекинга к активной помощи, которая улучшает решения о здоровье, восстановлении и продуктивности».
|Характеристика
|Описание
|Характеристики кольца
|Размеры и вес
|Ширина: 8 мм
Толщина: 2,9 мм
Вес: 3–5 г (в зависимости от размера)
|Материалы
|Титан
PVD-покрытие
Гипоаллергенное внутреннее покрытие без металла и швов
Водонепроницаемость: 5 ATM (до 50 м / 164 фт)
|Батарея и питание
|Автономность: до 5 дней
Полная зарядка: 60–80 минут
|Подключение
|Bluetooth Low Energy (BLE 5)
Автоматическое обновление прошивки через приложение Luna Ring
Совместимость: iOS 14 и новее, Android 6 и новее
|Датчики
|Оптический датчик сердечного ритма (зелёные светодиоды)
Датчик уровня кислорода в крови (красный свет)
Фотоплетизмография (PPG)
Датчик температуры кожи
Фотодиоды3-осевой акселерометр
|Характеристики зарядного устройства
|Размеры и вес
|Ширина: 37,8 мм
Толщина: 37,8 мм
Вес: 25,9 г
|Материалы
|Акрил + ABS + алюминиевый сплав