Компания Belkin анонсировала на выставке IFA 2025 в Берлине новые аксессуары для зарядки, включая беспроводное зарядное устройство UltraCharge Magnetic Charger. В отличие от привычных «шайб» Apple и Google, новинка получила встроенную подставку и функцию магнитного держателя.

Зарядка, подставка и держатель в одном устройстве

UltraCharge Magnetic Charger поддерживает стандарт Qi2.2 и выдаёт мощность до 25 Вт. На задней стороне корпуса расположено складное кольцо, которое можно использовать как подставку для смартфона — например, чтобы смотреть видео во время зарядки, — или как магнитный хват для удобного удержания устройства.


По заявлениям Belkin, зарядка оснащена пассивным охлаждением, что обеспечивает стабильную работу и защищает аккумулятор от перегрева. В комплект входит кабель USB-C длиной 2 метра. Модель будет доступна в чёрном и белом цветах.

Цена и сроки выхода

В США Belkin UltraCharge Magnetic Charger поступит в продажу в ноябре–декабре 2025 года, а в других регионах появится уже в октябре. Стоимость в зависимости от рынка составит от $29,99 до $39,99.


Кроме UltraCharge, Belkin представила ещё несколько новинок:

  • BoostCharge Retractable Car Charger — автомобильное зарядное устройство мощностью 75 Вт за $29,99 (пока без даты выхода в США).
  • BoostCharge Pro Dual USB-C GaN — адаптер в двух версиях: 50 Вт за $39,99 (старт в сентябре) и 67 Вт за $49,99 (появится в США в начале 2026 года).
