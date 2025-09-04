Компания Belkin анонсировала на выставке IFA 2025 в Берлине новые аксессуары для зарядки, включая беспроводное зарядное устройство UltraCharge Magnetic Charger. В отличие от привычных «шайб» Apple и Google, новинка получила встроенную подставку и функцию магнитного держателя.

Зарядка, подставка и держатель в одном устройстве

UltraCharge Magnetic Charger поддерживает стандарт Qi2.2 и выдаёт мощность до 25 Вт. На задней стороне корпуса расположено складное кольцо, которое можно использовать как подставку для смартфона — например, чтобы смотреть видео во время зарядки, — или как магнитный хват для удобного удержания устройства.





По заявлениям Belkin, зарядка оснащена пассивным охлаждением, что обеспечивает стабильную работу и защищает аккумулятор от перегрева. В комплект входит кабель USB-C длиной 2 метра. Модель будет доступна в чёрном и белом цветах.

Цена и сроки выхода

В США Belkin UltraCharge Magnetic Charger поступит в продажу в ноябре–декабре 2025 года, а в других регионах появится уже в октябре. Стоимость в зависимости от рынка составит от $29,99 до $39,99.





Кроме UltraCharge, Belkin представила ещё несколько новинок: