Huawei представила в Китае новый телевизор Vision Smart Screen 5 SE Enjoy Edition. Модель доступна в трёх размерах — 55, 65 и 75 дюймов — и сочетает современные технологии отображения, высокую частоту обновления и интеллектуальные функции под управлением HarmonyOS AI.

Телевизор оснащён 4K Ultra HD LCD-панелью с частотой обновления 144 Гц и ультратонкими рамками толщиной всего 1,5 мм, что обеспечивает впечатляющее соотношение экрана к корпусу — 98%. Экран сертифицирован TÜV Rheinland за низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания, что снижает нагрузку на глаза.

В основе устройства лежит фирменный процессор Honghu 868 с четырёхъядерной архитектурой и поддержкой декодирования 4K-видео при 120 кадрах в секунду. За качество изображения отвечает движок Honghu Picture Engine, использующий ИИ для улучшения резкости, цветопередачи и контрастности. Он поддерживает функции SR-суперразрешения, HDR-улучшения, MEMC-компенсации движения и 3D-LUT-коррекции цвета.

Для игр предусмотрены HDMI 2.1-порты с поддержкой ALLM и VRR, а также возможность трансляции контента в 4K при 50 кадрах в секунду с минимальной задержкой. Телевизор поддерживает голосовое управление, поиск контента с помощью AI Search и встроенного голосового помощника.

Аудиосистема у 55- и 65-дюймовых моделей включает два 20-ваттных полнодиапазонных динамика, тогда как версия на 75 дюймов дополнительно оснащена двумя твитерами, увеличивая общую мощность до 80 Вт. Технология Huawei Histen улучшает чёткость вокала и создаёт объёмное звуковое поле.





Для семейного использования предусмотрены детский режим, родительский контроль и встроенные функции защиты зрения. Металлический корпус с полированной отделкой дополняют интеллектуальные режимы, например Smart Frame, который превращает экран в цифровую галерею или отображает пейзажи в режиме ожидания.

Huawei Vision Smart Screen 5 SE Enjoy Edition уже поступил в продажу в Китае. Стоимость составляет 2199 юаней (около 308 долларов) за модель 55 дюймов, 2799 юаней (392 доллара) за 65 дюймов и 3999 юаней (561 доллар) за 75-дюймовую версию.