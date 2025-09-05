Huawei выпустила в Китае новый аксессуар — универсальный пауэрбанк мощностью 100 Вт, совмещающий скорость и портативность. Премьера состоялась вместе с анонсом Mate XTs, FreeBuds 7i и Mate TV Pro, укрепив экосистему компании.

Новинка получила официальное название Huawei 100W 12000 all-in-one power bank with built-in cable. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 12 000 мА·ч и стоит около $56. Пауэрбанк имеет встроенный кабель USB-C и дополнительный порт USB-C, что позволяет заряжать два устройства одновременно. В одиночном режиме любой из портов способен выдавать полные 100 Вт — этого достаточно, чтобы зарядить Mate 70 или Mate X6 до 85% примерно за 30 минут. При подключении двух устройств мощность распределяется как 66 Вт + 40 Вт или 88 Вт + 18 Вт в зависимости от нагрузки.





Huawei также позаботилась о безопасности: предусмотрена защита от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания, а система мониторинга в реальном времени следит за температурой. На боковой грани расположены четыре светодиода-индикатора заряда, а владельцы смартфонов Huawei могут отслеживать статус через фирменное приложение.

При размерах 130,6 × 68,4 × 15,7 мм и весе 237 граммов устройство остаётся довольно компактным для своего класса. Оно доступно в чёрном и белом цветах и уже прошло сертификацию 3C (Китай), CE (Евросоюз) и CB, что подтверждает возможность перевозки в самолётах.





Продажи в Китае начнутся 26 сентября, однако о международном запуске Huawei пока не сообщила.