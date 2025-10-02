Японская команда Google снова удивила всех, представив необычную клавиатуру. Компания продемонстрировала новую версию клавиатуры Gboard, на этот раз с дисковым набором.

Вместо стандартных клавиш здесь используются вращающиеся диски: пользователь помещает палец в отверстие и вращает диск до тех пор, пока не найдет нужную букву. По утверждению разработчиков, такой подход исключает случайные нажатия, а ввод сопровождается характерными щелчками и временем «возврата», которое, по ироничному замечанию Google, помогает обдумать следующую букву.

Дизайн не ограничивается одним диском: инженеры разработали трехуровневую систему, которая позволяет ускорить процесс набора текста и уменьшить габариты устройства. Для специальных символов и цифр предусмотрены отдельные диски, а внешний вид можно изменить с помощью чехлов и дополнительных элементов.

Естественно, в магазинах эту версию Gboard не найти — это фирменная первоапрельская шутка Google Japan, приуроченная к 1 октября (в честь знаменитой 101-клавишной клавиатуры). Однако любители экспериментов могут реализовать эту идею самостоятельно: компания опубликовала чертежи, по которым каждый желающий сможет собрать такую клавиатуру своими руками.