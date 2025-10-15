Google выпустила новую версию своей видеомодели Veo 3.1, которая получила улучшенное качество звука, более точные инструменты редактирования и улучшенные результаты при преобразовании изображений в видео. Компания отметила, что Veo 3.1 теперь создаёт более реалистичные ролики, а также лучше понимает текстовые запросы пользователей.

Модель позволяет добавлять в видео новые объекты, которые естественно вписываются в стиль сцены. В ближайшее время пользователи также смогут удалять объекты из видео прямо в приложении Flow.

Ранее Veo 3 уже предлагала функции вроде добавления референсных изображений для управления персонажами, создания видео на основе первых и последних кадров и возможности продолжить существующий ролик с помощью искусственного интеллекта. В новой версии Veo 3.1 Google добавила аудиоподдержку ко всем этим функциям, делая клипы более живыми и динамичными.

Компания начала внедрение Veo 3.1 в своём видеоредакторе Flow, в приложении Gemini, а также через платформы Vertex и Gemini API. По данным Google, с момента запуска Flow в мае пользователи создали более 275 миллионов видеороликов.