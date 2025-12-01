Google продолжает постепенно улучшать приложение Gemini для Android, чтобы сделать его удобнее. Однако, несмотря на эти небольшие обновления, приложению всё ещё есть куда расти — особенно с учётом возможностей самого Gemini. К счастью, Google понимает, что интерфейс Gemini, как в браузере, так и на мобильных устройствах, требует серьёзной доработки, и активно работает над этим.

В ответ на пост в X, где критиковался интерфейс Gemini и сравнивался с ChatGPT, Логан Килпэтрик — руководитель продукта Google AI Studio и API Gemini — подтвердил, что компания сейчас делает «огромные вложения» в разработку Gemini App UX 2.0.

Текущая версия приложения действительно не раскрывает весь потенциал доступных функций. Обновлённый интерфейс мог бы лучше подчеркнуть возможности Gemini и упростить доступ к инструментам для повседневного использования.

Килпэтрик также сообщил, что Google трудится над нативным приложением Gemini для macOS.

ChatGPT уже предлагает полноценные нативные приложения для Windows и Mac, что делает его использование проще и открывает расширенные функции — например, интеграцию с Notion, Terminal и Apple Notes. В случае с Gemini на ПК единственный способ работы — это веб-версия, которая, хоть и функциональна, выглядит менее удобной и отполированной по сравнению с нативным клиентом ChatGPT.





К примеру, на Mac или Windows загрузить несколько файлов в ChatGPT через приложение гораздо проще. В Gemini тот же процесс требует использования браузера, что заметно замедляет работу.

Кроме того, по мере того как ИИ-модели получают агентные возможности, нативное приложение позволит эффективнее работать с локальными файлами и интегрироваться с другими программами на компьютере.

Похоже, команда Gemini это осознаёт и потому разрабатывает нативный клиент для Mac. Дата выхода пока не называется, но, учитывая темп обновлений Gemini, ждать, вероятно, долго не придётся.