В преддверии старта продаж iPad Pro 2025 в интернете опубликованы обзоры, содержащие результаты первых испытаний чипа M5. Компания Apple утверждает, что его графическая мощь превосходит возможности M4 на 45%. Блогер с YouTube-канала Geek Culture решил это проверить, запустив ряд популярных игровых проектов на планшете.

Для исследования были отобраны четыре игры: Genshin Impact, Zenless Zone Zero, Wuthering Waves и Delta Force. Перед началом тестирования блогер зафиксировал начальную температуру корпуса планшета — около 26 градусов.

Первой была запущена Genshin Impact с максимальными настройками графики. Стоит отметить, что разработчики еще не добавили оптимизацию под новую модель, поэтому режим 120 кадров в секунду и технология MetalFx при проведении теста не поддерживались. В процессе игры не было обнаружено каких-либо зависаний, а температура корпуса поднялась до 31 градуса.

Более требовательная к графике Zenless Zone Zero разогрела корпус до 37 градусов. Передвижение по открытому миру и сражения проходили плавно, но во время загрузки некоторых элементов интерфейса наблюдались небольшие задержки. Wuthering Waves также продемонстрировала отличную производительность, но планшет нагрелся до 39 градусов. Схожая ситуация наблюдалась и в шутере Delta Force, а нагрев составил до 31 градуса.

В заключение автор видео выразил свой восторг от производительности нового iPad Pro с процессором M5 и посоветовал его всем ценителям мобильного гейминга.



