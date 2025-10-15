Блогер JerryRigEverything впервые за всю карьеру столкнулся с возгоранием смартфона во время испытаний. При тесте на прочность Google Pixel 10 Pro Fold устройство вспыхнуло прямо в руках автора.

Первый случай возгорания за историю канала

Во время стандартного теста на изгиб Джерри попытался согнуть Pixel 10 Pro Fold в обратную сторону — и ему это удалось. В тот же момент корпус начал дымиться и загорелся. По словам блогера, это первый случай за годы испытаний, когда телефон воспламенился или взорвался.

На кадрах из видео видно, как из-под шарнира появляется пламя. По предварительным данным, причиной возгорания стало повреждение аккумулятора: при деформации литий-ионная ячейка мгновенно перегревается и воспламеняется. Аналогичная реакция возможна и при сильном ударе или падении.

Что известно о Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold был представлен в августе 2025 года по цене от 1800 долларов. Модель стала первым складным флагманом с пылезащитой уровня IP68. Аппарат позиционировался как более надёжная и защищённая альтернатива прошлогоднему Pixel Fold, однако эпизод с возгоранием ставит под сомнение устойчивость конструкции к механическому воздействию.