В сотрудничестве с фитнес-компанией F45, спортивный лейбл Reebok представил свой дебютный смарт-гаджет в формате кольца — Reebok Smart Ring. Устройство способно отслеживать широкий спектр биометрических данных.

Оснащенное комплексом сенсоров, это интеллектуальное кольцо измеряет пульс, насыщение крови кислородом, качество ночного отдыха, температуру тела и уровень напряжения. Дополнительно, присутствуют возможности подсчета израсходованных калорий, преодоленной дистанции и продолжительности активности.

Уникальной особенностью девайса является функция One Score — интегральная оценка готовности к физическим нагрузкам. Этот числовой индекс, варьирующийся от 0 до 100, формируется на основе анализа всех полученных устройством данных о здоровье, физической форме и общем самочувствии владельца.

Представители бренда уверены, что данный инструмент позволит оперативно оценивать текущее состояние организма и степень восстановления. Помимо прочего, кольцо генерирует отчет о качестве сна и уровне стресса, используя аналогичный алгоритм оценки.

Reebok Smart Ring доступно в черном, золотом и серебристом исполнениях по рекомендованной цене 249 долларов (20 300 руб.).



