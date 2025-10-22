Автор YouTube-канала JerryRigEverything, Зак Нельсон, представил видеоролик, демонстрирующий фирменные испытания смартфона Xiaomi 17 Pro. В центре его внимания, как всегда, не параметры быстродействия и возможности в играх, а устойчивость к повреждениям и долговечность аппарата.

Подобно большинству современных смартфонов, корпус Xiaomi 17 Pro, изготовленный из алюминия и стекла, достаточно легко подвергается царапинам при контакте с острыми предметами. Испытание на изгиб не принесло неожиданностей — блогеру не удалось деформировать или сломать устройство.

Затем он приступил к разборке смартфона. Для получения доступа к внутренним компонентам потребовалось нагреть заднюю панель феном, чтобы размягчить клеевое соединение по краям. Снимать крышку необходимо аккуратно, чтобы не повредить шлейф, соединяющий ее с задним экраном. Примечательным моментом стало то, что один из винтов при разборке случайно отсоединился и прилип к клейкой ленте. Блогер отметил, что Apple уделяет больше внимания качеству сборки своих устройств.

Последующий процесс разборки не вызвал серьезных затруднений, за исключением извлечения аккумуляторной батареи, которое потребовало приложения некоторого усилия.

В качестве интересной детали автор видео обратил внимание на то, что вибромотор, используемый в устройствах Apple, по габаритам в два раза превосходит аналогичный компонент, установленный в Xiaomi 17 Pro.



