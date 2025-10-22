Спустя два месяца после введения ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp были зафиксированы «частичные» ограничения в работе зарубежных мессенджеров на юге страны. Данные сведения получили официальное подтверждение от Роскомнадзора.

Согласно заявлениям представителей РКН, Telegram и WhatsApp стали активно использоваться преступниками для обманных действий, вымогательств и вовлечения в террористические и диверсионные организации. В Роскомнадзоре акцентировали внимание на том, что компании не реагировали на запросы ведомства, что и повлекло за собой решение о частичном ограничении функционала, включая звонки.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — говорит Роскомнадзор.

Заместитель руководителя РКН, Олег Терляков, сообщил, что после блокировки звонков в данных мессенджерах число мошеннических звонков сократилось на 40% за месяц. Вместе с тем, он подчеркнул необходимость анализа рисков, связанных с отечественным мессенджером Max, с целью предотвращения повторения аналогичных мошеннических схем и злоупотреблений.

Примечательно, что 21 октября некоторые пользователи внезапно получили доступ к голосовым функциям в WhatsApp и Telegram. Однако позднее Роскомнадзор опроверг сообщения об отмене ограничений и подтвердил, что принятые меры остаются в силе.