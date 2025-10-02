Вслед за линейкой смарт-колонок, Google выпустил линейку умных устройств Nest, представив обновленные IP-камеры Nest Cam Indoor и новое поколение дверного звонка Nest Cam Outdoor. Все устройства, интегрированные с нейросетью Gemini, обеспечивают качественное ночное видение и способны идентифицировать как предметы, так и лица людей.

Nest Cam Indoor (третье поколение) разработана для мониторинга внутри помещений. Камера обеспечивает запись видео в формате 1440p с частотой 30 кадров в секунду и углом обзора 152°. Среди доступных функций: ночное видение с расширенным динамическим диапазоном (HDR) благодаря двум ИК-прожекторам (850 нм) с дальностью до 4,5 метров, а также встроенный микрофон и динамик для двусторонней связи, и модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Как заявили представители Google, новые камеры Nest Cams обладают широким углом обзора в 152° по диагонали, а дверной звонок Nest имеет соотношение сторон 1:1 и поле зрения 166° по диагонали, что позволяет видеть посылки, широкие проходы и посетителей целиком.

Искусственный интеллект Gemini распознает объекты и лица, формирует отчеты о зафиксированных событиях и позволяет создавать автоматизированные сценарии. Например, команду «выключать свет утром по будням, когда в доме никого нет». Эти возможности доступны по платной подписке.

Nest Cam Outdoor (второе поколение) также поддерживает Gemini For Home, но предназначена для уличного видеонаблюдения. Характеристики аналогичны Nest Cam Indoor, но дальность ночного видения увеличена до 6,1 метра.





Также представлен умный дверной звонок Nest Doorbell третьего поколения. Он оснащен видеокамерой (2048×2048 пикселей, 30 кадров в секунду) с ультраширокоугольным объективом (166°), динамиком, микрофоном и инфракрасной подсветкой. Дальность ночного видения до трех метров.

Благодаря Gemini For Home, устройство может генерировать сводку событий дня и отправлять пользователю персонализированные уведомления. Например, «Диана прошла мимо» или «Сергей выгуливает собаку». Поддерживается создание автоматизированных сценариев и обзоров за день.

Новая версия Nest Cam Indoor оценена на рынке США в 99 долларов (8 070 руб.), Nest Cam Outdoor и Nest Doorbell продаются за 149 и 179 долларов (12 140 и 14 590 руб.) и соответственно.