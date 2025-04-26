Google расстроил владельцев старых моделей термостатов Nest, уведомив их по электронной почте об отключении ключевых функций. Несмотря на долгие годы использования, пользователи лишатся одного из главных преимуществ своих устройств — удалённого управления через приложение и Google Assistant.

Google прекращает поддержку первых поколений Nest Thermostat

В пятницу Google разослал сообщение владельцам оригинальных и вторых поколений умных термостатов Nest Learning Thermostat. Компания объявила, что устройства больше не будут получать обновления программного обеспечения и безопасности, а также утратят поддержку через мобильные приложения Nest и Google Home.

В письме указано, что базовые функции — управление температурой, режимами работы и расписаниями — сохранятся на самом устройстве. Однако синхронизация через приложения, функции вроде Home/Away Assist и все сетевые возможности будут отключены. По сути, Nest потеряет одну из своих главных “умных” особенностей.

Почему это решение вызывает недовольство

С одной стороны, устройства, выпущенные более 10 лет назад, объективно устарели и вряд ли могли рассчитывать на вечные обновления. Например, последнее обновление для второго поколения термостата вышло ещё в 2019 году. Однако пользователи справедливо возмущаются: термостаты прекрасно выполняли свои функции, и многие не планировали их менять.

Одним из главных достоинств Nest всегда была возможность управлять климатом в доме через Wi-Fi: задать температуру голосом через Google Assistant или с помощью мобильного приложения. Теперь пользователи теряют это удобство без технической необходимости.

Google обещает “помочь с переходом” и “поблагодарить за верность бренду”, фактически предлагая купить новую модель. Но для большинства владельцев старых термостатов апгрейд не был нужен — устройства работали стабильно и удовлетворяли все потребности.

Какой сигнал Google посылает своим пользователям

Проблема в том, что решение компании воспринимается как пренебрежение интересами лояльных клиентов. За более чем десятилетие использования старых Nest Thermostat у пользователей сложилось доверие к бренду, и отключение функционала без весомого объяснения воспринимается крайне негативно.

Если причина отключения кроется в переходе на новые версии приложений Google Home и Nest, стоило хотя бы объяснить это в обращении. Даже в этом случае вряд ли можно оправдать полное прекращение работы базовых сетевых функций. Ведь многие устройства, например телевизоры, годами работают без обновлений и не теряют своей основной функциональности.

Пример с 17-летним телевизором, который продолжает исправно работать без единого обновления, показывает: далеко не всем продуктам нужны новые функции. Главное — стабильность и выполнение обещанных возможностей.

Стоило ли отключать поддержку старых устройств?

Возможно, количество пользователей устаревших моделей небольшое. Однако ресурсы, необходимые для сохранения базового функционала, минимальны. И если Google действительно ценит свою лояльную аудиторию, такие шаги идут вразрез с заявлениями о заботе о клиентах.

Отключение основных возможностей без весомого обоснования подрывает доверие к бренду, особенно среди тех, кто на протяжении многих лет оставался верен продуктам Nest.