Автор:

Google расстроил владельцев старых моделей термостатов Nest, уведомив их по электронной почте об отключении ключевых функций. Несмотря на долгие годы использования, пользователи лишатся одного из главных преимуществ своих устройств — удалённого управления через приложение и Google Assistant.

Содержание
1. Google прекращает поддержку первых поколений Nest Thermostat
2. Почему это решение вызывает недовольство
3. Какой сигнал Google посылает своим пользователям
4. Стоило ли отключать поддержку старых устройств?

Google прекращает поддержку первых поколений Nest Thermostat

В пятницу Google разослал сообщение владельцам оригинальных и вторых поколений умных термостатов Nest Learning Thermostat. Компания объявила, что устройства больше не будут получать обновления программного обеспечения и безопасности, а также утратят поддержку через мобильные приложения Nest и Google Home.

В письме указано, что базовые функции — управление температурой, режимами работы и расписаниями — сохранятся на самом устройстве. Однако синхронизация через приложения, функции вроде Home/Away Assist и все сетевые возможности будут отключены. По сути, Nest потеряет одну из своих главных “умных” особенностей.

Почему это решение вызывает недовольство

С одной стороны, устройства, выпущенные более 10 лет назад, объективно устарели и вряд ли могли рассчитывать на вечные обновления. Например, последнее обновление для второго поколения термостата вышло ещё в 2019 году. Однако пользователи справедливо возмущаются: термостаты прекрасно выполняли свои функции, и многие не планировали их менять.

Одним из главных достоинств Nest всегда была возможность управлять климатом в доме через Wi-Fi: задать температуру голосом через Google Assistant или с помощью мобильного приложения. Теперь пользователи теряют это удобство без технической необходимости.

Google обещает “помочь с переходом” и “поблагодарить за верность бренду”, фактически предлагая купить новую модель. Но для большинства владельцев старых термостатов апгрейд не был нужен — устройства работали стабильно и удовлетворяли все потребности.

Какой сигнал Google посылает своим пользователям

Проблема в том, что решение компании воспринимается как пренебрежение интересами лояльных клиентов. За более чем десятилетие использования старых Nest Thermostat у пользователей сложилось доверие к бренду, и отключение функционала без весомого объяснения воспринимается крайне негативно.

Если причина отключения кроется в переходе на новые версии приложений Google Home и Nest, стоило хотя бы объяснить это в обращении. Даже в этом случае вряд ли можно оправдать полное прекращение работы базовых сетевых функций. Ведь многие устройства, например телевизоры, годами работают без обновлений и не теряют своей основной функциональности.

Пример с 17-летним телевизором, который продолжает исправно работать без единого обновления, показывает: далеко не всем продуктам нужны новые функции. Главное — стабильность и выполнение обещанных возможностей.

Стоило ли отключать поддержку старых устройств?

Возможно, количество пользователей устаревших моделей небольшое. Однако ресурсы, необходимые для сохранения базового функционала, минимальны. И если Google действительно ценит свою лояльную аудиторию, такие шаги идут вразрез с заявлениями о заботе о клиентах.

Отключение основных возможностей без весомого обоснования подрывает доверие к бренду, особенно среди тех, кто на протяжении многих лет оставался верен продуктам Nest.

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии