Компания Hisense анонсировала на выставке CES 2026 новый телевизор S6 FollowMe, который вошёл в линейку устройств 2026 года и ориентирован на повседневное использование в разных помещениях дома. Экран установлен на мобильной напольной стойке, благодаря чему телевизор можно легко перемещать из комнаты в комнату.

Hisense S6 FollowMe оснащён 32-дюймовым дисплеем с разрешением 4K UHD (3840 × 2160 пикселей). Экран получил антибликовое покрытие с низким уровнем отражений и поддерживает сенсорное управление. Из подтверждённых аппаратных характеристик также известны встроенные камера и микрофон с поддержкой голосовых команд, а также встроенные динамики с поддержкой DTS Virtual:X. Информацию о пиковой яркости и цветовом охвате производитель пока не раскрывает.

Известно, что телевизор поддерживает Wi-Fi 6, однако операционная система официально не названа. Предыдущие модели Hisense, такие как U8 Mini-LED TV, работают под управлением Google TV. Пользователи смогут регулировать высоту экрана, а также наклонять и поворачивать дисплей под нужным углом. Устройство действительно портативное: встроенный аккумулятор, по заявлению компании, обеспечивает до 10 часов автономной работы без подзарядки.

Телевизор Hisense S6 FollowMe поступит в продажу в США 1 мая 2026 года. Стоимость модели пока не объявлена.