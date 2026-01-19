Компания Casio анонсировала два лимитированных настольных калькулятора JF-M200-TJ, дизайн которых вдохновлён произведениями знаменитого японского художника Кацусики Хокусая. Новинки сначала выйдут в Японии, а позже, как ожидается, появятся и на других рынках. Среди особенностей моделей — наклонный ЖК-дисплей, встроенная солнечная панель и поддержка налоговых расчётов.

Речь идёт о моделях Casio JF-M200-TJ-KHK и JF-M200-TJ-KHG, представленных примерно через год после выпуска лимитированных часов DW-5600, также посвящённых художнику эпохи Эдо. Первая версия оформлена в стиле знаменитой гравюры «Большая волна в Канагаве» и сочетает синюю волну с бежевым фоном. Вторая модель вдохновлена работой «Ясный день, южный ветер» и украшена изображением горы Фудзи в сине-оранжевой цветовой гамме. В обоих случаях корпус и клавиши выполнены с использованием струйной печати, а шрифт кнопок подобран таким образом, чтобы соответствовать эстетике жанра укиё-э.

Калькуляторы серии JF-M200-TJ оснащены наклонным дисплеем, что повышает удобство считывания информации. Всего предусмотрена 31 клавиша, включая функции для расчёта налогов и времени. Экран отображает до 12 цифр, а пользователь может настраивать количество знаков после запятой и режим округления. Также поддерживаются функции общего итога (GT) и независимой памяти. Для увеличения времени автономной работы используется встроенная солнечная панель.

В Японии Casio JF-M200-TJ-KHK и JF-M200-TJ-KHG поступят в продажу 22 января по цене 5 500 иен, что эквивалентно примерно 35 долларам США. Обе модели уже появились на международном сайте Casio, что указывает на планы компании выпустить эти калькуляторы и в других странах в будущем.