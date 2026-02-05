Компания Canon выпустила свою первую камеру PowerShot ещё в 1996 году — она была оснащена сенсором разрешением 0,5 Мп и стала одним из символов начала цифровой фотоэпохи. В честь 30-летия серии производитель представил лимитированную версию по-прежнему популярной компактной камеры PowerShot G7 X III. Новинка получила несколько эксклюзивных деталей, но в остальном полностью повторяет модель, вышедшую почти семь лет назад.

Лимитированное издание выполнено в новом графитовом цвете и оснащено рифлёным передним кольцом, которое, по словам Canon, должно подчёркивать «ощущение роскоши и высокого качества». На корпус также нанесён юбилейный логотип, посвящённый 30-летию серии, чтобы придать камере особый статус, соответствующий ограниченному тиражу.

PowerShot G7 X III изначально стала одной из первых камер, ориентированных именно на влогеров. Она поддерживает вертикальную съёмку видео для социальных сетей, оснащена 20,1-мегапиксельным сенсором, откидным 3-дюймовым сенсорным экраном, зум-объективом 24-100 мм f/1.8-2.8 и входом для внешнего микрофона. Камера записывает видео в 4K при 30 кадрах в секунду без кропа, а также Full HD со скоростью до 120 кадров в секунду. Одной из ключевых особенностей на момент выхода стала возможность прямых трансляций на YouTube по Wi-Fi — тогда это было новшеством, а сегодня стало стандартной функцией. Изначальная цена камеры составляла 749 долларов.

Долгое время G7 X III была в дефиците, однако несколько лет назад бывшие в употреблении экземпляры стали крайне популярны у инфлюенсеров и продавались значительно дороже рекомендованной цены. Вероятно, именно из-за этого всплеска интереса Canon в августе 2025 года объявила об увеличении производства, и спустя несколько месяцев камера снова появилась в продаже по цене 880 долларов.

Лимитированная версия PowerShot G7 X III стоит заметно дороже — 1 299 долларов. В комплект входит эксклюзивный кистевой ремешок Peak Design и карта памяти SD объёмом 32 ГБ. Поставки начнутся в апреле 2026 года.





Помимо камеры, Canon также представила два новых полнокадровых объектива с байонетом RF. Первый — светосильный сверхширокоугольный фикс-объектив RF 14mm f/1.4 L VCM стоимостью 2 599 долларов, ориентированный на высокое качество изображения. Второй — необычный зум-объектив RF 7-14mm f/2.8-3.5 L Fisheye STM за 1 899 долларов, который обеспечивает угол обзора до 190 градусов на самом широком фокусном расстоянии.