Накануне сентябрьского мероприятия Apple под названием «Awe Dropping», которое пройдёт во вторник, 9 сентября, в сети появились свежие подробности о новых продуктах компании. По данным проверенного инсайдера в X (бывший Twitter), Apple готовит сразу несколько обновлений в линейке носимых устройств и планшетов.

Что показали в утечке

Согласно источнику, на презентации будут представлены:





Apple Watch Series 11 с чипом S11 (основанным на архитектуре S9 и S10);

с чипом (основанным на архитектуре S9 и S10); Apple Watch Ultra 3 с тем же процессором S11;

с тем же процессором S11; Apple Watch SE 3 — обновлённая доступная модель с чипом S11;

— обновлённая доступная модель с чипом S11; Четыре новых iPad Pro с чипом M5, которые, по слухам, представят уже в октябре.

Таким образом, в отличие от прошлого года, когда вышла только Apple Watch Series 10 (а Ultra 2 получила лишь вариант в чёрном титане), на этот раз Apple готовит полноценное обновление всей линейки умных часов.

Что известно об Apple Watch SE 3 и Ultra 3

Apple Watch SE 3 станет преемником модели 2022 года. Несмотря на бюджетный статус, новинка получит тот же чип S11 , что и у старших моделей. Это должно повысить производительность и энергоэффективность по сравнению с SE 2.

станет преемником модели 2022 года. Несмотря на бюджетный статус, новинка получит тот же чип , что и у старших моделей. Это должно повысить производительность и энергоэффективность по сравнению с SE 2. Apple Watch Ultra 3 сохранит дизайн, но, по слухам, обзаведётся чуть большим дисплеем, поддержкой 5G (RedCap) и даже возможностью работы через спутниковую связь.

iPad Pro с M5 — что ждать

Вместо традиционного сентябрьского анонса новые iPad Pro покажут в октябре. Планшеты получат чип M5, созданный на фабриках TSMC с использованием технологии SoIC 3D-упаковки, что должно заметно увеличить производительность и энергоэффективность.

Согласно инсайдам, новинка может получить две фронтальные камеры для удобного использования в портретном и ландшафтном режимах, что улучшит работу с FaceTime и Face ID.





Цены и дата выхода

По данным Macworld, ориентировочные цены будут следующими:

Apple Watch Series 11 — от $399

— от $399 Apple Watch Ultra 3 — от $799

— от $799 Apple Watch SE 3 — около $249

Официальный анонс Apple Watch состоится 9 сентября 2025 года, а iPad Pro с M5 ожидается в октябре.





Итог

Apple готовит масштабное обновление сразу нескольких линеек устройств. Apple Watch SE 3 может стать отличным вариантом для тех, кто хочет современный чип по доступной цене, а Ultra 3 и Series 11 будут интересны фанатам премиальных моделей. Осенью же ожидается выход iPad Pro с чипом M5 и двойной фронтальной камерой.