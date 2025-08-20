Пока мир ждёт очередной iPhone, Apple тихо работает над технологиями, которые могут изменить наше представление о домашних устройствах. Согласно инсайдерской информации, компания активно развивает направление робототехники, где ключевую роль играет не «железо», а продвинутый ИИ и личность цифрового помощника.

Робот-компаньон вместо смартфона?

Один из самых проработанных проектов — роботизированная рука с экраном, напоминающим iPad. Устройство, разрабатываемое под руководством Кевина Линча, призвано стать универсальным домашним ассистентом. Оно не просто отвечает на вопросы — оно следит за взглядом во время видеозвонков, предлагает рестораны поблизости, если вы обсуждаете ужин, и даже «поддерживает» беседу с помощью анимированного интерфейса в духе старого доброго смайлика macOS.





Но это только начало. В Apple также экспериментируют с мобильными роботами на колёсах (конкуренты Amazon Astro) и даже с гуманоидными моделями. Для промышленности готовится отдельное решение — крупная роборука под кодовым именем T1333.

Когда ждать?

Оптимистичный сценарий предполагает, что первые коммерческие модели появятся в 2026–2027 годах. Однако не все проекты Apple находят путь к покупателю — вспомните историю с автомобилем, который так и не был выпущен.





Успех этой затеи может переопределить то, как мы взаимодействуем с техникой: вместо того чтобы доставать телефон, мы будем обращаться к роботу-компаньону, который совмещает в себе возможности камеры, дисплея и продвинутой нейросети. Возможно, лет через десять именно такие устройства станут новым «iPhone» — тем продуктом, который изменит всё.