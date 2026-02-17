Почти половина эмиссии биткоина сейчас находится »в убытке»: на графиках ончейн‑метрик видно 9,31 млн BTC, оценённых ниже их цены покупки — это 46% от всех монет в обращении. Пока эти монеты остаются невостребованными, любое значимое ралли встретит дополнительное предложение от держателей, которые ждут хотя бы выхода в ноль.

Сколько биткоинов сейчас в убытке

Метрика »Supply In Loss» показывает объём монет, покупка которых обходится держателям дороже текущей цены. На сегодняшний день она находится на уровне 9,31 млн BTC — максимум с периода медвежьего рынка 2022 года. В процентах это 46% от циркулирующего предложения.

Биткоинов в убытке: 9,31 млн BTC

Доля от предложения: 46%

Текущая цена BTC: около $68,600

В каких ценовых диапазонах куплены эти биткоины

Распределение реализационной цены (URPD) показывает, где именно концентрируется »убыточная» масса. На текущем графике видны два крупных кластера покупок: примерно $80,000-$95,000 и $105,000-$120,000. При цене около $68,600 владельцы, купившие в этих диапазонах, остаются глубоко в минусе.

Такие кластеры работают как »надголова» — при попытке роста они часто становятся источником продавцов, стремящихся хотя бы вернуться к себестоимости. Если их объём велик, росту нужно время и прочные покупки со стороны более стойких держателей, чтобы предложение было перераспределено.

Что нужно, чтобы сформировалось дно

История 2022 года показывает: перед устойчивым дном рынок проходит фазу перераспределения — часть убыточных рук выходит, а монеты переходят к более решительным игрокам. Сейчас ключевой фактор — не только процент монет в убытке, но и скорость и источники спроса, которые смогут »абсорбировать» это предложение.





Кто сейчас в выигрыше: долгосрочные держатели и институциональные покупатели с высокой толерантностью к риску — им выгодно покупать, пока часть рынка нервничает. Проигрывают краткосрочные трейдеры и покупатели в верхних диапазонах $80-120 тыс., которые остаются под давлением потенциальных стоп‑лоссов.

Практический сценарий: если цена вернётся к уровням, где сосредоточено большинство убыточных позиций, часть этих монет будет продана, и рост замедлится. Чтобы это не превратилось в затяжное падение, нужен устойчивый приток реальных покупок — от майнеров, бирж и крупных фондов — либо период консолидации, в ходе которого »наверху» предложение перераспределится.

С учётом текущих данных, время до формирования доверительного »дна» зависит от баланса между готовностью продавать убыточным держателям и масштабом новых покупок. Пока что графики говорят о том, что процесс ещё не завершён.