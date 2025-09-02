Компания Tecno, анонсировавшая ранее ультратонкие смартфоны Spark Slim и Pova Slim, намерена представить на выставке IFA 2025 еще один миниатюрный девайс — ноутбук Megabook S14.

По данным источников, ключевая особенность новинки — ее исключительная тонкость и легкость: толщина всего 6 мм, а вес — 899 граммов. Эти параметры делают устройство существенно более компактным и легким по сравнению с большинством аналогов, включая HP Spectre 13.





Megabook S14 будет доступен в двух вариантах: с процессором Snapdragon X Elite и с Intel Core Ultra 9. Версия с Intel, вероятно, будет чуть толще из-за особенностей системы охлаждения, в то время как модель на Snapdragon сохранит максимальную тонкость. Также ожидается, что ноутбук оснастят аккумулятором увеличенной емкости. Остальные технические детали пока не раскрываются.

Помимо этого, на IFA 2025 компания планирует показать другие новинки, включая планшет Megapad Pro, беспроводные наушники True 2 AI и умные часы Watch GT AI.



