Ранее в этом году Tecno показала концепт-смартфон Spark Slim толщиной всего 5,75 мм. Теперь устройство готово к полноценному запуску — вместе с ним дебютирует и вторая модель серии, Pova Slim. Как видно из названия, оба аппарата отличаются сверхтонким корпусом, близким к показателям концепта.

Tecno Spark Slim имеет толщину 5,93 мм и весит всего 156 г. Pova Slim ненамного «толще» — 5,95 мм при том же весе. Чтобы достичь таких размеров, инженерам пришлось полностью переработать внутреннюю конструкцию: уменьшить размеры батареи, динамика, SIM-лотка и USB-C разъёма, толщина которого составляет всего 0,45 мм.





Охлаждение здесь реализовано с помощью паровой камеры толщиной 0,3 мм, а аккумулятор на 5160 мАч имеет толщину 4,04 мм. В основе конструкции используется фирменная технология Honeycomb Space Stacking, повышающая эффективность компоновки компонентов. Задняя крышка выполнена из авиационного стекловолокна толщиной всего 0,36 мм.

Обе модели оснащены 50-мегапиксельной основной камерой, а Spark Slim дополнительно получил светодиодную панель Mood Light с анимацией для уведомлений.





В плане производительности Spark Slim работает на чипсете Helio G200, а Pova Slim — на MediaTek Dimensity 6400. Смартфоны оборудованы изогнутыми AMOLED-экранами с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит.

За автономность отвечает батарея ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и обратной проводной зарядки 10 Вт. Также предусмотрены защита от пыли и влаги по стандарту IP64, фирменная оболочка HiOS на базе Android 15 и набор AI-функций Tecno.





Официальные цены и сроки начала продаж Spark Slim и Pova Slim будут объявлены позже на этой неделе.