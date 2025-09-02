TCL представила в Китае новый игровой монитор Thunderbird Q9 с изогнутой 34-дюймовой панелью. Устройство уже доступно на JD.com по цене 3,999 юаней ($560), а для первых покупателей в комплект добавляют механический держатель.

Монитор оснащён экраном с разрешением 3440 × 1440 (WQHD), соотношением сторон 21:9 и кривизной 1500R. Используется панель CSOT Apex Fast HVA с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс GTG. Для плавного геймплея поддерживаются технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync.





Подсветка построена на основе Mini LED с 2,304 зонами локального затемнения, обеспечивая статическую контрастность 4000:1 и динамическую — 1,000,000:1. Максимальная яркость достигает 1600 нит, имеется сертификат VESA DisplayHDR 1400. Цветопередача охватывает 98% DCI-P3 и 100% sRGB, калибровка выполнена с точностью ΔE<2.

Для защиты зрения монитор получил сертификации TÜV Rheinland (низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания).





Thunderbird Q9 оснащён:

2× HDMI 2.1

1× DisplayPort 1.4

1× USB-C (90W Power Delivery)

2× USB-A, 1× USB-B uplink

аудиоразъёмом 3,5 мм

Поддерживается DSC (Display Stream Compression) и KVM для управления двумя ПК одной клавиатурой и мышью.





Дополнительно монитор оснащён:

встроенными двумя динамиками по 3 Вт

подсветкой “Dancing Light” RGB на задней панели

эргономичной подставкой (регулировка по высоте, наклон, поворот, вращение)

поддержкой крепления VESA и скрытым крючком для наушников

В комплект входят кабели HDMI, DisplayPort, USB-C и USB-B → USB-A. Вес монитора с подставкой составляет 10,3 кг, а размеры без неё — 806,6 × 360 мм.



