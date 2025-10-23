Xiaomi официально представила в Китае умные часы Redmi Watch 6 — новое бюджетное устройство с крупным AMOLED-дисплеем, длительным временем работы и глубокой интеграцией с экосистемой HyperOS. В Китае новинка оценивается в 599 юаней (около 84 долларов США) и предлагается в трёх цветах: туманно-голубом, элегантно-чёрном и лунно-серебристом.

Redmi Watch 6 оснащены 2,07-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 432×514 пикселей, пиковой яркостью 2000 нит и частотой обновления 60 Гц. Дисплей имеет сверхузкие рамки шириной всего 2 мм и соотношение площади экрана к корпусу 82%, защищён 2.5D-стеклом. Также поддерживается функция Always-On Display с частотой 5 Гц, позволяющая видеть время и уведомления даже при выключенном экране.

Часы получили корпус с двумя физическими кнопками — обновлённой стальной заводной головкой и дополнительной боковой клавишей для быстрого доступа к основным функциям. Размеры корпуса составляют 46,45 × 40,03 × 9,94 мм, вес — 31 грамм без ремешка. Корпус выполнен из прочного алюминиевого сплава, а ремешки быстро сменяются и доступны в вариантах из силикона или веганской кожи.

Устройство работает под управлением HyperOS 3, что обеспечивает плавную интеграцию со смартфонами, умными устройствами и автомобилями. Через часы можно управлять бытовой техникой, разблокировать совместимые автомобили и получать интерактивные уведомления. Поддерживается голосовой помощник Xiao Ai, а пользователи Android могут отвечать на сообщения в WeChat прямо с часов.

Redmi Watch 6 оснащены аккумулятором ёмкостью 550 мА·ч, который обеспечивает до 24 дней работы в базовом режиме, до 12 дней при обычном использовании и до 7 дней при включённой функции AOD. Зарядка магнитная, есть линейный вибромотор с более чем 20 типами тактильной отдачи.





Часы поддерживают независимую двухдиапазонную систему позиционирования L1 GNSS и совместимы с GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou. Для здоровья предусмотрены круглосуточное измерение пульса, мониторинг уровня кислорода в крови (SpO₂), отслеживание сна, уровня стресса и женского цикла. Устройство имеет водозащиту 5ATM, что позволяет использовать его во время плавания и занятий водными видами спорта.

Redmi Watch 6 поддерживают более 150 спортивных режимов, включая автоматическое определение ходьбы, бега и езды на велосипеде. Среди дополнительных функций — Bluetooth 5.4, NFC, воспроизведение музыки, голосовые заметки, компас, прогноз погоды, синхронизация календаря и управление камерой смартфона.