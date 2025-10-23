На китайском рынке представлен необычный мини-ПК EX1/EXR1, предлагаемый компаниями Chatreey и Soayan. Визуально устройство скорее напоминает смарт-колонку Apple HomePod, благодаря цилиндрическому корпусу с тканевой обивкой, стильной подсветке сверху и лаконичному дизайну. Однако внутри скрывается полноценная компьютерная начинка.

Ключевой особенностью EX1/EXR1 является наличие двух встроенных динамиков мощностью 10 Вт каждый, позволяющих использовать устройство для прослушивания музыки или просмотра фильмов. Питание осуществляется только от сети, так как аккумулятор отсутствует. Несмотря на компактные размеры (167×112 мм), этот мини-ПК способен решать ресурсоемкие задачи.

В основе лежит восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8745HS с интегрированной графикой Radeon 780M. Предусмотрены слоты для оперативной памяти DDR5 SO-DIMM и твердотельного накопителя SSD NVMe PCIe 4.0. Поддержка стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 превращает EX1/EXR1 в полноценный мультимедийный центр.

На задней панели расположены все необходимые порты: USB4 Type-C (40 Гбит/с, DP, USB-PD 100 Вт), три USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, 2.5G Ethernet, 3,5-мм аудиоразъем и вход для адаптера питания 19 В. Верхнюю часть корпуса украшает настраиваемое световое кольцо, а в нижней части расположены вентиляционные отверстия для охлаждения.

Стоимость мини-ПК начинается примерно с 480 долларов (39 200 руб.) и варьируется в зависимости от конфигурации и продавца.



